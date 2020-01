“Il Professore Mi Ha Picchiato”, Sconcerto al Pronto Soccorso dopo L’Arrivo di uno Studente con il Labbro Spaccato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Purtroppo le aggressioni in ambito scolastico sono tristemente all’ordine del giorno. Questa volta ci troviamo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove uno studente ha deciso di denunciare il suo insegnante. La vittima si è presentata al Pronto Soccorso con una ferita sul labbro. Secondo una prima ricostruzione, lo studente avrebbe preso una nota sul registro di classe e, successivamente, è stato mandato fuori dall’aula. Lo studente però sarebbe rientrato per poter rileggere la nota e, in quel momento, è stato colpito dall’insegnante. Il docente aggiunge però di essere stato aggredito a sua volta, vedendosi strappata la catenina che portava al collo. Il dirigente scolastico ha dichiarato: «Per il momento posso soltanto dire che a stretto giro prenderemo provvedimenti nei confronti del Professore: la settimana prossima convocheremo il consiglio d’istituto per valutare eventuali ... youreduaction

