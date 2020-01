Il Padre Nostro cambia: dopo Pasqua arriva la nuova formula (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Vangelo tascabile che papa Francesco fece distribuire ai fedeli in piazza nel 2014, recante nella prima pagina la sua firma e la sua frase “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù”, riportava già la preghiera del Padre Nostro nella traduzione che Bergoglio ha voluto. A pagina 19 si legge infatti, dal Vangelo di Matteo, “Dacci oggi il Nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male”. In effetti, è questa la traduzione già osservata in Vaticano: anche domenica scorsa, nella Giornata per la Parola di Dio, la prima della storia, indetta proprio da Francesco, il Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione ha promosso nel pomeriggio, nella basilica di ... huffingtonpost

