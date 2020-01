Il Milan ha venduto Piatek all’Hertha Berlino per 27 milioni, domani la firma (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La rivoluzione Ibrahimovic è completa: il Milan ha venduto Piatek all’Hertha Berlino. Per Sky la trattativa è già chiusa, tanto che l’attaccante polacco è atteso già domani la capitale tedesca per sottoporsi alle visite mediche per poi firmare il contratto. Al Milan vanno 27 milioni di euro. Piatek dopo l’arrivo in rossonero di Ibrahimovic non aveva più trovato spazio tra i titolari se non in Coppa Italia. Ieri sera l’ultima apparizione. L'articolo Il Milan ha venduto Piatek all’Hertha Berlino per 27 milioni, domani la firma ilNapolista. ilnapolista

