Il matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli dopo otto anni di fidanzamento (Foto) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Lugi Berlusconi ha chiesto a Federica Fumagalli di diventare sua moglie, un matrimonio che sta per arrivare dopo otto anni di fidanzamento (foto). Finalmente hanno deciso di sposarsi e lo faranno la prossima estate e anche dopo qualche tira e molla, come aggiunge il gossip. In tutte le coppie si vivono momenti alti e momenti bassi ma Luigi è il figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, inevitabile che qualche volta finisse tra le pagine di cronaca rosa. La coppia fu avvistata la prima volta a Villa Certosa e in tanti si affannarono per scoprire chi fosse lei, la bella Federica Fumagalli. Per l’ultimogenito di Berlusconi però poi sembra ci fu anche il tempo per perdere la testa per un’altra ragazza ma alla fine è l’amore a trionfare e nell’aria si sente già il profumo dei fiori d’arancio. Il piccolo tra i Berlusconi, che in realtà ha già 31 anni, ha così deciso di chiedere ... ultimenotizieflash

zazoomnews : Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli matrimonio in estate - #Luigi #Berlusconi #sposa #Federica - Leonard47632104 : RT @VanityFairIt: Secondo i ben informati, avrebbe fatto la proposta alla storica fidanzata ?? #Matrimonio #LuigiBerlusconi - VanityFairIt : Secondo i ben informati, avrebbe fatto la proposta alla storica fidanzata ?? #Matrimonio #LuigiBerlusconi… -