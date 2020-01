Il look di Elodie a Sanremo 2020: “Basta romanticismo, avrò uno stile femminile ma deciso” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Elodie sarà sul palco di Sanremo 2020 per presentare il brano "Andromeda". Quale look avrà scelto per il palco dell'Ariston? La vedremo con abiti rock o con outfit glamour ed eleganti? Nell'intervista rilasciata a Fanpage.it Elodie rivela alcuni dettagli dei suoi look sanremesi, ecco cosa ci ha detto sullo stile scelto per il 70esimo festival della Canzone Italiana. fanpage

Sara90670581 : Ma stavo pensando chi cura il look di Elodie? #Sanremo2020 - ZerounoTv : Il look di Elodie a Sanremo 2020: sul palco stile romantico o glamour? - zazoomblog : Il look di Elodie a Sanremo 2020: “Basta romanticismo avrò uno stile femminile ma deciso” - #Elodie #Sanremo #2020… -