Il libro di Bolton inguaia Trump (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Del libro di John Bolton, ormai prossimo all’uscita, sono trapelati alcuni frammenti che ribadiscono una verità ormai sotto gli occhi di tutti: l’ex Consigliere di Sicurezza Nazionale di Donald Trump è il testimone chiave dei democratici per il processo di impeachment. Le chances di una sua testimonianza a Capital Hill giocano ora infatti a favore dei Democratici. Bolton è tornato sotto i riflettori della guerriglia politica in corso a Washington in questi giorni. A causa di alcuni frammenti trapelati dal suo ultimo libro, il conflitto legato all’impeachment sta per aggravarsi di nuovo. Bolton potrebbe diventare il testimone ideale per i Democratici in quanto i contenuti del suo libro rivelano esattamente quello che il partito ha sostenuto finora: un reato di impeachment da parte del presidente per pressioni all’Ucraina al fine di indagare su un rivale politico. Anche se Bolton non ha ... it.insideover

