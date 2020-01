Il leghista rinviato a giudizio per omofobia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) «Se avessi un figlio omosessuale, lo brucerei nella caldaia», a pronunciare questa frase, nel 2016, sarebbe stato il consigliere regionale ligure Giovanni De Paoli (Lega). Quella frase venne pronunciata, secondo il presidente di Agedo Genova (Associazione Genitori di Omosessuali) Giovanni Vianello che all’epoca denunciò l’episodio, di fronte ad un gruppo di genitori di ragazzi omosessuali a margine di una audizione presso la commissione regionale salute e sicurezza sociale. Di cosa è accusato Giovanni De Paoli Da parte sua De Paoli smentì di aver mai detto quella frase e in una nota dichiarò: «non ho mai detto la frase che mi è stata erroneamente attribuita dagli organi di stampa, peraltro non presenti all’evento in questione. Al contrario la mia frase era esattamente opposta e nello specifico “se avessi un figlio gay non lo brucerei nel forno“». Il PD ... nextquotidiano

