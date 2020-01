Il Gruppo Aqr rileva la maggioranza di S. C. Retail ed entra nel mercato della vendita dei prestiti personali (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Per il Gruppo Aqr, la customer interaction company fondata da Francesco Esposito, il 2020 inizia con una nuova acquisizione strategica. Nei primi giorni dell’anno ha infatti finalizzato, attraverso la propria controllata Smart4 Finance, l’acquisizione della maggioranza di S.C. Retail, società agente in attività finanziaria, iscritta Oam, attiva nel mercato della cessione del quinto. L’acquisizione della società ha come principale obiettivo quello di sviluppare in AQR nuove competenze, in questo caso quelle relative alla vendita dei prestiti contro cessione del quinto, per conto di un importante player di mercato quale Fides, intermediario del credito appartenente al Gruppo Banco Desio. I due soci fondatori di S.C. Retail, Luigi Senese e William Cao, vengono da una pluriennale esperienza nel mercato della vendita della cessione del quinto e rimarranno parte importante della compagine ... ildenaro

