Il governo giallorosso potrebbe fare la stessa fine di quello gialloverde? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il governo giallorosso destinato a subire la stessa parabola discendente del precedente governo gialloverde? All'indomani del voto in Emilia Romagna e Calabria, con la debacle subita dal Movimento 5 stelle, è questo l'interrogativo che aleggia nei palazzi romani, anche se, nel day after, nessuna nelle forze che sostengono l'esecutivo Conte II mette in discussione la tenuta del governo e la sua prosecuzione, a partire dallo stesso premier, che nega qualsiasi spinta verso l'instabilità. Al contrario. E anche per i pentastellati - in pieno caos e a rischio lotta interna per la nuova leadership, dopo le dimissioni da capo politico di Luigi Di Maio - pur interrogandosi sulle prossime mosse, e sulla possibilità di abbandonare una volta per tutte la fatidica 'terza via', resta il punto fermo della necessità che il governo vada avanti. Nessun riposizionamento - ad oggi - nemmeno dal Pd. ... agi

