Il giorno dell’orgoglio cristiano: “Omosessuali schifosi. L’apocalisse sta arrivando” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Al Christian day a Roma ho ascoltato di tutto: dall'Apocalisse che sta tornando, e dovremmo capirlo dagli incendi in Australia e dai matrimoni gay, all'introduzione del "reato di bestemmia", alle urla contro Crozza, reo di aver "offeso il sentimento cristiano".Un appuntamento dove i cattolici hanno chiesto "rispetto", e poi ne hanno approfittato per sminuire le altre religioni e augurare le fiamme dell'inferno ai non credenti. fanpage

