Il Giornale: Il bambino anti-Juve vittima dell’odio social e del fair play ipocrita (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il bambino che indossa la maglietta della Juve e la rinnega in diretta tv prima di Napoli-Juventus ha fatto un triplice salto di senso in pochissime ore: da simbolo del fair play (i bambini che entrano in campo a maglie invertite ripresi in fila davanti ai campioni) a simbolo dell’anti-Juventinismo cronico (inquadrato dalla telecamera fa segno evidente che gli fa schifo, quella maglia), a simbolo della devastante cretineria mediatica e social (il bambino intervistato che poi diventa virale con susseguente linciaggio online). Il punto di tutto questo, al centro di un pezzo sul Giornale, è che trattasi di un bambino vittima dell’ “ipocrisia del fair play”, “di chi si illude che basti far indossare a un bambino la maglia della squadra avversaria e mandarlo in campo mano nella mano con i campioni per insegnargli i valori dello sport”. “Tanti anni fa ... ilnapolista

