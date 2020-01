Il gesuita bergogliano razzista con i calabresi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Marco Gervasoni «Il Gesuitismo, avversando in ogni cosa la forza, la creazione, la vita, deve essere nemicissimo del genio italiano». Sono parole di Vincenzo Gioberti nel gesuita moderno (1846) una delle grandi opere di filosofia politica del nostro Risorgimento. Mi sono venute in mente leggendo un tweet di Bartolomeo Sorge: «Due Italie. Emilia-Romagna, benestante, guarda al futuro, rinvigorita dalla linfa nuova delle sardine. Calabria: ferma al palo, si affida al congenito antimeridionalismo della Lega. Senza speranza». Aveva ragione il grande Gioberti: i gesuiti non sembrano amare molto l'Italia. E Sorge dei Gesuiti è una delle massime autorità: da sempre nella rivista Civiltà cattolica, che diresse, è anche teologo di qualche pregio. Non siamo rimasti sorpresi dall'intervento di un prete a gamba tesa nella politica politicienne, e non solo perché in Emilia-Romagna abbiamo ... ilgiornale

