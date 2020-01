Il gabinetto di Frank Sinatra in marmo italiano venduto all’asta per una cifra record (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In un casinò di Atlantic City, dove Frank Sinatra ha alloggiato a lungo in quanto cantante dell'hotel, sono stati messi all'asta alcuni oggetti usati da The Voice, tra cui tre water battuti a una cifra record. Tra questi, spicca un gabinetto in marmo italiano, con con la seduta dorata e a forma di conchiglia. fanpage

