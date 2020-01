Il finto fair play degli adulti e la gogna del bimbo anti-Juve (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Antonio Ruzzo Accuse per il gesto e le parole del baby tifoso del Napoli. Quanta ipocrisia: il peggior esempio lo danno i genitori Ipocrisia del fair play, di chi si illude che basti far indossare a un bambino la maglia della squadra avversaria e mandarlo in campo mano nella mano con i campioni per insegnargli i valori dello sport. Ipocrisia di un calcio incapace a volte (spesso) di dare l'esempio. Di un calcio che insulta, fa «buuu», minaccia, fa a botte e arriva anche a uccidere come è successo poche settimane in un agguato tra tifosi in Basilicata. Ipocrisia di uno sport che s'indigna e che alla fine mette alla gogna un ragazzino di nove anni che in realtà fa solo ciò che vede, ciò che gli insegnano,che fanno gli adulti e i suoi «eroi» in campo e fuori. La storia è di pochi giorni fa. Domenica sera, quando allo stadio entrano in campo Napoli e Juventus, ad accompagnare le ... ilgiornale

