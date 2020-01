Il Duce: la vita di Mussolini raccontata in un nuovo film (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nel mese di marzo inizieranno le riprese del film Il Duce, in cui si parlerà della storia di Benito Mussolini da una nuova prospettiva. La storia vera del diplomatico Richard Washburn Child sarà alla base del film Il Duce, scritto da Arash Amel (Private War) e, per ora, senza un regista coinvolto nel progetto. Il lungometraggio seguirà quello che accadde allo scrittore quando divenne ambasciatore in Italia, dopo aver aiutato Warren Harding a vincere le elezioni. Il Duce mostrerà il suo interesse nei confronti del fascismo, ottenendo poi un lavoro come capo della propaganda e aiutando Benito Mussolini a organizzare la Marcia su Roma. Child si trovò poi alla guida del Saturday Night Post, dove vennero pubblicati molti articoli a favore del politico italiano, ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Duce: la vita di Mussolini raccontata in un nuovo film - MauroGramuglia : @Ale_Mussolini_ La nipote del duce,responsabile delle deportazioni di migliaia di Italiani per la sola colpa di ess… - Chiaramare63 : @bravimabasta Gli studenti di oggi obbligati a studiare la vita del duce, a scrivere composizioni imenti sul duce,… -