Il Corvo: il reboot del film di nuovo in lavorazione alla Sony (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il reboot de Il Corvo è nuovamente in cantiere alla Sony dopo il film che era stato misteriosamente accantonato due anni fa: Il Corvo è nuovamente in lavorazione alla Sony: a quanto pare questo reboot di cui si parla da anni non sembra destinato a morire, proprio come il protagonista del film. Sony Pictures sta cercando di realizzare il film da tempo e le cose sembravano essersi fatte più concrete due anni fa, quando lo studio accantonò improvvisamente il progetto. Stando a quanto anticipato da Bloody Disgusting, Sony sarebbe al lavoro su una saga di The Crow, e avrebbe piazzato il progetto nuovamente in cantiere. Due anni fa Corin Hardy e Jason Momoa erano stati annunciati rispettivamente come regista e protagonista del ... movieplayer

