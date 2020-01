Il corpo di Kobe Bryant è stato identificato grazie alle impronte digitali (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli esperti forensi hanno identificato ufficialmente ieri sera il corpo del giocatore di basket Kobe Bryant, tra i nove recuperati dai detriti dell’elicottero che si è schiantato tre giorni fa su una collina vicino Los Angeles. L’ex star Nba, 41 anni, è stata identificata dalle sue impronte digitali.Identificati anche due uomini e una donna: sono John Altobelli, 56 anni - allenatore di baseball morto nell’incidente con sua moglie Keri e la loro figlia Alyssa -, il pilota di elicotteri Ara Zobayan, 50 anni, e Sarah Chester, 45 anni.Gli inquirenti stanno ancora lavorando per identificare i cinque morti rimasti, tra cui la figlia di Kobe Bryant, Gianna, 13 anni, che era in elicottero con suo padre.Leggi anche... “Kobe Bryant e sua moglie avevano un patto: non salire mai insieme su un elicottero" huffingtonpost

