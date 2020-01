Il coronavirus a Parigi porta il razzismo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Non ne sappiamo nulla. Qui siamo a Parigi, non in Cina”. All’associazione “Cinesi di Francia” di Belleville del coronavirus non vogliono neanche sentir parlare e quando si chiede un commento sui recenti contagi l’unica risposta è un secco “no comment”, pronunciato a mezza bocca da dietro la porta.In questo quartiere la comunità cinese è una delle più importanti della capitale, ma l’arrivo del virus in Francia, dove al momento si contano quattro contagi, non sembra aver scioccato nessuno. O almeno questa è l’impressione, vista la reazione ogni volta che l’argomento viene tirato fuori. Tra i tanti negozi e ristoranti asiatici che popolano una delle zone più multietniche e colorate di Parigi, il tema viene affrontato quasi con leggerezza da quei pochi che hanno voglia (e tempo) di ... huffingtonpost

_bufale_ : Il coronavirus a Parigi porta il razzismo - ferdina75517193 : RT @RadioSavana: #Parigi brucia mentre la polizia di #Macron continua a manganellare i pompieri: guerra civile in atto. #RadioSavana #Macro… - HuffPostItalia : Il coronavirus a Parigi porta il razzismo -