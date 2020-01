Il Cardiff accusa il Nantes di responsabilità per il decesso di Sala (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ad un anno dalla sua morte non trova pace Emiliano Sala ancora al centro di una disputa tra il Nantes e il Cardiff City. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza il club gallese ha presentato una causa contro anonimi, per determinare le responsabilità del club francese e del suo presidente e proprietario Waldemar Kita, nelle operazioni di trasferimento che hanno portato alla morte del giocatore. Il Cardiff parla di “una serie di elementi preoccupanti”, in relazione ai termini del trasferimento e all’organizzazione del volo fatale all’attaccante argentino e al suo pilota, David Ibbotson, il cui corpo non è mai stato trovato. Secondo lo studio legale Dupond-Moretti Vey, che assiste il club, non risulterebbe chiaro il ruolo di alcuni intermediari tra cui Willie McKay, il cui figlio, Mark, aveva ottenuto il mandato di vendita per Sala da parte del Nantes il club gallese e i suoi avvocati ... ilnapolista

