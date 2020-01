Il cantante mascherato: che ha fatto ai capelli Francesco Facchinetti? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Francesco Facchinetti da qualche tempo a questa parte più che sul palco sta dietro le quinte, si occupa di comunicazione digital, di management di nuovi artisti e di cantanti (come Riki in gara a Sanremo), di influencer e youtuber, ma da qualche settimana è tornato sotto i riflettori per fare il giudice nel programma rivelazione di Rai1 Il cantante mascherato. Tra l’altro tra i membri della giuria è quello che rimescola le convinzioni, mette in dubbio le certezze del pubblico, suggerisce nomi di possibili artisti insomma porta avanti il gioco del ‘riconosci chi c’è sotto la maschera’ senza limitarsi a ripetere i nomi su cui si sono già fossilizzati il resto della giuria e gli spettatori. Ma il pubblico avrà notato una novità nel look dell’ex Dj Francesco: il ciuffo che gli sormonta la fronte e sfida la gravità. Il mistero dei capelli di ... tvzap.kataweb

