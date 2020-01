Il Cane prende l’autobus da solo: il VIDEO che ha commosso il mondo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una storia incredibile quella di Eclipse, la passeggera più curiosa che si possa incontrare sulla linea di un bus di Seattle. Eclipse, il Cane solitario sul bus per Seattle (foto facebook) Eclipse è una cagnolina-umana capace di cose incredibili. Tutti i giorni, infatti, prendere l’autobus da sola, senza il suo proprietario: «esce di casa e sale su un autobus verso il centro, scendendo alla fermata dove c’è un’area cani in cui trascorre un paio di ore. Gioca nel parco con i suoi amici a quattro zampe e poi riprende il bus per rientrare a casa come se fosse la cosa più normale del mondo», è quanto scrive una testimone di questa storia su Facebook. Eh sì perchè Eclipse ha anche una sua pagina facebook con oltre 50mila followers. Sul social vengono pubblicate foto e VIDEO fatti dai passanti increduli. Eclipse sul bus (screenshot facebook) Tutto è ... chenews

