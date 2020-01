Il bluff del governo sul memorandum tra Italia e Libia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È finita senza sorprese, così come si era già immaginato nello scorso mese di novembre: il memorandum con la Libia verrà rinnovato, il 2 febbraio prossimo scatterà l’automatismo per altri tre anni così come previsto dall’accordo del 2017, le tanto decantate modifiche chieste dal governo Italiano non hanno avuto luogo. Ma, in realtà, mai nessuno ha realmente pensato di attuarle. Credere realmente che a Tripoli si potevano mettere sul piatto dei cambiamenti del memorandum, mentre nella capitale libica infuria la battaglia ed il governo di Al Sarraj guarda sempre più alla Turchia, ha rappresentato soltanto operazione di retorica. Peraltro facilmente svelata. Anche il Viminale alza bandiera bianca Eppure ad ottobre, quando si avvicinava un primo tacito rinnovo automatico del memorandum, il governo Italiano ha ufficialmente promosso la costituzione di una commissione italo ... it.insideover

