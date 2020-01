Il 5G e i rischi per la salute: l’eurodeputato Pedicini scrive alla Ue (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutil’eurodeputato e portavoce M5S Piernicola Pedicini scrive alla Commissione europea, per chiedere chiarimenti riguardo alla regolamentazione europea sui limiti per i campi elettromagnetici, che non considera alcuni ulteriori effetti prodotti dalle onde elettromagnetiche, emersi negli ultimi anni. Tema collegato all’applicazione del 5G. “L’avanzata della tecnologia 5G – commenta Pedicini – è inarrestabile ma al momento non possiamo che constatare l’inadeguatezza scientifica dei pareri su cui si basano le decisioni della Commissione, in merito agli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Per questo motivo ho scritto alla Commissione europea. Riguardo all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici esistono dei limiti, stabiliti dal Consiglio europeo e basato sulle valutazioni della Commissione internazionale per la ... anteprima24

NicolaPorro : Prima #Bonafede delira sugli innocenti che non vanno in carcere, poi mette toppa peggiore del buco. A leggere i gio… - Roberto_Fico : 75 anni dopo l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz permangono in Europa focolai di antisemitismo che alimentano… - Tg1Raiofficial : #CLIMA #Coltivazioni a rischio La #cimiceasiatica, #Insettokiller dei raccolti, ha devastato i campi di 48-mila azi… -