Icardi Juventus, nuovo affare col PSG per portare l’ex Inter a Torino (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Icardi Juventus – La missione dei bianconeri in questa sessione di mercato è stata quella di iniziare a guardare anche al futuro, a cercare di prendere dei giocatori che potrebbero essere protagonisti nei prossimi anni. Una di queste è l’ingaggio di Kulusevski del Parma (ma di proprietà dell’Atalanta). Ma non solo, perché ci sono altri giovani che Paratici segue con grande attenzione. L’obiettivo prima di tutto però sarebbe Mauro Icardi, bomber del Psg ma – come sappiamo – giocatore di proprietà dell’Inter. Icardi Juventus, la nuova strategia Il sito calciomercato.it riporta dunque quale sarebbe la strategia della Juventus per arrivare al giocatore. Il Psg sarebbe pronto a riscattare la punta versando all’Inter la somma di settanta milioni di euro. Chiaramente anche la società francese ha uno scopo ben preciso. Leggi anche: Rakitic Juventus, pista aperta: nuova contropartita ... juvedipendenza

