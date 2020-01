I tifosi del Manchester United danneggiano la casa del vicepresidente: “Devi morire” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I tifosi del Manchester United passano al livello successivo. La contestazione che va avanti ormai da un mese non si ferma allo stadio: dei vandali hanno danneggiato la casa del vicepresidente esecutivo Ed Woodward, nel Cheshire, urlando cori con minacce di morte. In un video postato sui social si vedono i tifosi lanciare dei fumogeni rossi oltre il cancello dell’abitazione del dirigente considerato il principale responsabile della crisi del club. Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy — Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020 Woodward, che è sposato e padre di due bambini piccoli, al momento dell’aggressione non era in casa. Il Manchester United ha diffuso un comunicato nel quale sottolinea i colpevoli saranno bannati a vita: “Una cosa è il diritto di critica dei tifosi, ... ilnapolista

