I pronostici sportivi di oggi, mercoledì 29 gennaio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I pronostici di mercoledì 29 gennaio: si chiudono i quarti di finale di Coppa Italia con Inter-Fiorentina, c’è la semifinale di ritorno della League Cup tra Manchester City e Manchester United, un recupero di Premier League e altre tre partite degli ottavi di finale di Coppa di Francia. Il quarto di finale di Coppa Italia in programma stasera, che verrà trasmesso in diretta tv da Rai Uno, vede di fronte due squadre imbattute in questo 2020. Se per la Fiorentina, che durante la sosta invernale ha sostituito Montella con Iachini, i risultati sono notevolmente migliorati rispetto ai mesi di novembre e divembre, diverso è il discorso dell’Inter. I pareggi consecutivi contro Atalanta, Lecce e Cagliari, soprattutto gli ultimi due, sono stati deludenti e hanno permesso alla Juventus di isolarsi al primo posto. La squadra è apparsa un po’ stanca e il timore dei tifosi è che come ... ilveggente

