I Mondiali indoor di atletica, che avrebbero dovuto tenersi a marzo in Cina, sono stati rimandati al 2021 per via del coronavirus (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I Mondiali indoor di atletica, che avrebbero dovuto tenersi dal 13 al 15 marzo a Nanjing, in Cina, sono stati rimandati al 2021 per via della diffusione del coronavirus (2019-nCoV). Lo ha annunciato oggi World Athletics, l’organo di governo mondiale dell’atletica, ilpost

