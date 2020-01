I luoghi di Raffaello: itinerario sulle orme del grande artista (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il 2020 coincide con una data da ricordare: il quinto centenario della morte di Raffaello Sanzio. Per celebrare il grande artista non c'è nulla di meglio che un tour nei luoghi dove visse e operò. Da Urbino a Perugia, da Firenze a Roma, ecco le tappe immancabili di un itinerario sulle orme di Raffaello. fanpage

Lauden02675313 : RT @VisitTuscanyIT: Un viaggio tra Firenze e Siena alla scoperta del Genio del Rinascimento: ecco i luoghi di #Raffaello in Toscana https:/… - VisitTuscanyIT : Un viaggio tra Firenze e Siena alla scoperta del Genio del Rinascimento: ecco i luoghi di #Raffaello in Toscana… - ParcoSculture : RT @VisitTuscanyIT: 2020: l’anno di #Raffaello. Ecco un itinerario dei luoghi (anche toscani) per il cinquecentesimo anniversario della mor… -