I giorni della merla, tra meteo e leggende (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il 2020 va contro la tradizione. I giorni della merla saranno caldi secondo le previsioni meteo. L’adagio popolare che identifica gli ultimi giorni di gennaio come i tre giorni più freddi dell’anno viene ribaltato questa settimana. Saranno quasi primaverili nelle temperature e nel meteo 29, 30 e 31 gennaio. La presenza dell’alta pressione e di un vento da Sud faranno aumentare le temperature. Fra i 14 e i 20 gradi che potrebbero essere toccati nel meridione. Non senza qualche ora di cielo coperto, ma comunque senza grandi piogge e senza la neve. Che il freddo aumenti non è dunque sempre vero, anzi le statistiche dicono il contrario. Il detto è antico e la tradizione di guardare ai giorni fra fine gennaio e inizio febbraio come a quelli che stabiliscono la fine di quelli più rigidi dell’inverno è internazionale. Non è chiara l’origine della definizione di «giorni della merla», ... vanityfair

