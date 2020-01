I giochi di Super Mario migliori di sempre (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Storico personaggio tra i più famosi nei videogiochi di tutti i tempi, Super Mario fa la sua comparsa nel settore dei videogame nel 1985, per poi affermarsi e arrivare fino ai giorni d’oggi come protagonista delle nuove versioni della saga di Mario Bros. Difficile trovare un storia di successo come quella dell’idraulico che cerca di salvare la principessa Peach: ecco quali sono i giochi di Super Mario migliori di sempre, una serie di titoli da inserire assolutamente nella propria collezione personale. Super Mario Bros Tra i giochi Super Mario su Amazon sono disponibili alcuni titoli storici della saga, come Super Mario Bros proposto nella versione da collezione per console Nintendo DS e Wii. Questo è realmente un videogioco classico della serie, uscito ufficialmente nel 2006, un titolo riservato a nostalgici e per tutti coloro che vogliono rivivere le emozionanti avventure delle ... optimaitalia

