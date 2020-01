Hunters su Prime Video si svela per il Super Bowl, nuovo teaser con Al Pacino a caccia di nazisti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Per il terzo anno di fila Prime Video si fa spazio fra i giganti del mercato alzando il velo su una delle sue serie tv di punta. Dopo aver lanciato Hanna (2018) e Jack Ryan (2019), Amazon sceglie l'attesissima Hunters e ne propone un nuovo teaser fra gli splendidi spot trasmessi in vista del Super Bowl. Questa serie drama in dieci episodi, creata da David Weil e prodotta fra gli altri da Jordan Peele, racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti nella New York violenta del 1977. I cacciatori – Hunters, come vengono chiamati da tutti – hanno infatti scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni e cospirano per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. Arriva un momento in cui ciascuno di noi deve scegliere fra la luce e l’oscurità. Ma quanto nel mondo c’è così tanta oscurità, forse qualcuno sceglie per noi, commentava ... optimaitalia

