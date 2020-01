Hockey pista, Serie A1 2020: Lodi asfalta Trissino e raggiunge la testa della classifica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si è completata questa sera la diciottesima giornata della Serie A1 di Hockey su pista 2020, e lo ha fatto con il big match tra Lodi e Trissino, il quale si è però rivelato un autentico dominio dei lombardi. La formazione giallo-rossa è riuscita a sbloccare il punteggio dopo cinque minuti, grazie al gol di Joao Garcia, realizzando poi un micidiale uno-due all’11’, con Francesco De Rinaldis e Lucas Martinez, mentre Paulo Garcia ha reso meno amaro l’intervallo per i vicentini. Nella ripresa i padroni di casa hanno espresso un totale dominio del campo, andando a segno altre due volte con Lucas Martinez, ma anche con Francesco Compagno e Domenico Illuzzi, per il 7-1 finale. In classifica Lodi ha raggiunto quota 40 punti, toccando la vetta della classifica insieme a Forte dei Marmi, bloccato sul 2-2 dal Sarzana. gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per seguire OA ... oasport

