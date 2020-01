‘Ho rischiato di morire…’: da Caterina Balivo la scioccante rivelazione, le parole del noto cantante Pappalardo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Caterina Balivo al centro delle polemiche Nelle ultime ore Caterina Balivo è finita al centro di feroci polemiche per due motivazioni. La prima per il post di cordoglio postato su Instagram dove ricorda il cestista Kobe Bryant. Alcuni utenti l’hanno accusata di essere meno retorica insinuando di non conoscere per niente lo sportivo. Successivamente è finita nel mirino del web per il suo outfit scelto a Vieni da me proprio nella Giornata della Memoria, ovvero un ambito a strisce. E a proposito del suo programma pomeridiano di Rai Uno, di recente la conduttrice napoletana ha avuto un crollo emotivo durante un’intervista. L’attore e cantante ospite a Vieni da me Nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio 2020 tra i vari ospiti arrivati nel salotto di Vieni da me c’è stato Adriano Pappalardo, noto cantante ed attore. In questi giorni l’uomo è finito in rete per via ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Ho rischiato di morire...': da Caterina Balivo la scioccante rivelazione, le parole del noto cantante Pappalardo - - inlovewithcats_ : Oggi così stabile emotivamente che ho rischiato di piangere per questa notizia - sferoine : sono uscita due minuti a portare il cane e ho rischiato prima di essere investita poi che investissero il cane e niente non è giornata -