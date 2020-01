“Ho mangiato rifiuti per un anno, così sono guarito dal diabete”, la ‘dieta’ del giornalista (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Andrew Mayers, giornalista inglese del Guardian, è malato di diabete di tipo 2, e per anni si è sentito ripetere dai medici che doveva cambiare dieta, rinunciare agli zuccheri e ai carboidrati. La situazione però non è mai cambiato. Fino a quando grazie ad un'"illuminazione" è diventato ‘Andrew il Gourmet dei cassonetti’. fanpage

IlVeroPaperino : Ho mangiato, nell'ordine: Pringles; Yogurt a banana; Kinder Pinguì; Biscotti nuovi Pan di Stelle. - xFister : @sonoilgrinch Io l’ho mangiato solo a Budapest, ma anche qui in Campania qualcuno propone qualche variante - climene98 : Se ripenso a tutto quel sushi che ho mangiato oggi -