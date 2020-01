Helmut Newton Mostra Torino 2020, chi è il fotografo: date e cosa vedere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, inaugura la stagione estiva a partire dal 30 Gennaio 2020 fino a Maggio, con una grande Mostra su Helmut Newton, promossa da Fondazione Torino Musei e prodotta da Civita Mostre e Musei con la collaborazione della Helmut Newton Foundation di Berlino: sono 68 le opere del controverso fotografo impiegate nell’esposizione aperta al pubblico. Perchè la sua arte è stata tanto discussa e in cosa consisterà la Mostra di Torino? Helmut Newton: chi è il fotografo “Bisogna essere sempre all’altezza della propria cattiva reputazione”. Nato nel 1920 a Berlino e costretto dal nazismo a fuggire in Australia per la maggior parte della sua vita, il celebre fotografo è morto ormai sedici anni fa, a Los Angeles. Raggiunge il successo con i suoi primi scatti per Vogue, negli anni ’50, per diventare ... termometropolitico

