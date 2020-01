Hamed, che storia: rifugiato dall’Afghanistan, ora è un ristoratore di successo a Venezia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Hamed Ahmadi è arrivato in Italia nel 2006 per presentare un film al Festival del Cinema di Venezia ma le minacce che gli arrivavano dal suo Paese, l'Afghanistan, è diventato rifugiato politico in Italia. Partendo da una piccola gastronomia ora è proprietario di diversi ristoranti che nei piatti raccontano le esperienze del viaggio. fanpage

abood_hamed : RT @Inter: ??? | #NotForEveryone Che si alzi il sipario. - BePop_roma : Bravo Hamed Ahmadi, ospite fisso della nostra rassegna, che ha raccontato a #Geo su @Radio3tweet i piatti e le stor… -