Guardian: il Chelsea ha chiesto Mertens al Napoli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Anche il Guardian riprende la notizia secondo cui il Chelsea avrebbe pensato a Dries Mertens. Secondo il quotidiano inglese Lampard avrebbe individuato in Dries l’uomo giusto per risolvere i problemi di organico la sua squadra in alternativa ad Edinson Cavani di Parigi Saint-Germain, che preferisce trasferirsi all’Atlético Madrid. Il 32enne Mertens, fuori contratto alla fine della stagione, può giocare a destra o in mezzo e ha segnato 116 gol per il Napoli da quando è arrivato da Genk nel 2013. Lampard non ha nascosto la sua ammirazione per Cavani e il Chelsea ha cercato di firmare l’uruguaiano con un prestito di sei mesi. Tuttavia, il 32enne, che è fuori contratto alla fine della stagione, ha concordato i termini con l’Atlético Resta da vedere se il Napoli, che affronterà il Barcellona in Champions League, è disposto a lasciare partire Mertens. Si pensa ... ilnapolista

