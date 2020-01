Grande Fratello Vip, Antonio Zequila su Patrick: «Dobbiamo legarlo al palo e chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50, sui genitali 40» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Antonio Zequila - GFVIP Ennesimo ’scivolone’ al Grande Fratello Vip 2020 per Antonio Zequila. Dopo la battuta su Paola di Benedetto, con cui ha attirato su di sé le critiche del fidanzato della ragazza Federico Rossi, ora il concorrente ha pronunciato delle discutibili frasi sul coinquilino Patrick Ray Pugliese. Il centro del discorso il peso, a suo dire eccessivo, dell’uomo. In un dialogo con Aristide Malnati e Andrea Denver, Zequila ha infatti sostenuto: “Certo, se lui non si mette a dieta… Dobbiamo legarlo al palo, qua. Come San Sebastiano. (…) Del quadro.”. Incitato dal divertito Mummy (“Scoccargli i dardi“), Antonio ha proseguito: “I dardi. E lo leghiamo qua e gli tiriamo le palle del coso lì. Lo leghiamo là e chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50, sui genitali 40. Lo leghiamo e giochiamo con quelle… Quelle fanno ... davidemaggio

