Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli fidanzato? Ecco cosa ha rivelato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Momento di confessioni al Grande Fratello. Questa volta è toccato ad Andrea Montovoli, che durante una conversazione con Paolo Ciavarro, ha confessato di aver conosciuto una donna che gli ha fatto perdere la testa. Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli fidanzato? Ecco cosa ha rivelato Un nuovo mistero aleggia nella casa del Grande Fratello. Protagonista della vicenda è Andrea Montovoli, che si è lasciato andare ad una confessione che ha spiazzato davvero tutti. In seguito all’ultima diretta, l’attore e Paolo Ciavarro hanno avuto modo di parlare delle reciproche relazioni. Dopo aver assistito a ciò che è accaduto a Licia Nunez, Andrea e Paolo sono subito accorsi a sostenere l’attrice, dopo essere stata lasciata in diretta dalla compagna. Andrea, quindi, ha scelto di confidarsi con l’amico riguardo ad una misteriosa donna che ha conosciuto più o meno otto mesi fa. “Non ti posso dire le ... velvetgossip

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' -