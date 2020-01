Governo ultime notizie: fase due esecutivo, giovedì il via alle verifiche (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Governo ultime notizie: fase due esecutivo, giovedì il via alle verifiche Come segnalato in più occasioni su queste pagine, dopo le elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria (che hanno canalizzato l’attenzione e gli sforzi di media e partiti), è il momento di tornare a discutere dei grandi temi di politica nazionale. Conte aveva già avvisato, in tempi non sospetti, che la valutazione del lavoro svolto finora e l’elaborazione delle linee guida per il futuro dell’esecutivo sarebbero state rimandate alla fase post-elettorale. Il momento è finalmente giunto e con il cambio alla guida della delegazione pentastellata al Governo (con Alfonso Bonafede che ha rilevato Luigi Di Maio), si può passare alla verifica. E così Conte prevede di indire la riunione del Consiglio dei Ministri già per questo giovedì. Governo, ultime notizie: via alla fase due Tanti i temi di ... termometropolitico

matteosalvinimi : #Salvini: Secondo me il governo non va avanti perché litigano su tutto. Semplicemente. In Italia c'è un partito che… - matteosalvinimi : #Salvini: Priorità per il governo? Bloccare #decretisicurezza (in giro per l'Italia mi chiedono più sicurezza, non… - Capezzone : Si prepara notte incertissima. L’affluenza può significare avviso di sfratto al governo (speranza a destra) o solle… -