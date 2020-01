Governo: in odg Cdm anche olimpiadi invernali ‘Milano Cortina 2026’ (2) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Adnkronos) – Nell’odg del Cdm anche il “decreto legislativo di attuazione dell’articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di Governo societario – esame preliminare (Affari Europei – Economia e Finanze)”. “Decreto legislativo di attuazione della direttiva (ue) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (ue) 2015/1814 del parlamento europeo e del ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Governo: in odg Cdm anche olimpiadi invernali 'Milano Cortina 2026' (2)... - ForliSpotters : RT @RomagnaCE: @paola_demicheli @GiuseppeConteIT @gualtierieurope @EnacGov #Aeroporto di #Forlì 2010(640.866 passeggeri)Ora la manovra econ… - crpiemonte : .@BilettaAbilett nell'odg chiede che il governo riconosca la specificità del bacino padano e l'elaborazione di una… -