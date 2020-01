Golf, tanti americani di spicco a caccia del titolo al Saudi International 2020. Sette azzurri pronti alla battaglia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Lo European Tour 2020 termina la prima parte dei tornei in Medio Oriente in stagione con la seconda edizione del Saudi International e, esattamente come è accaduto nelle precedenti settimane, il field di partenza è costellato da superstar americane. Il percorso del Royal Greens Golf & Country Club, situato nel lussuruoso distretto di Al Murooj (a nord di Gedda), sembra essere costruito su misura per i grandi battitori nonostante sia un par 70 e ci sia quindi un solo par 5 ogni 9 buche. La ragione è molto semplice, i par 4 in particolare della 1, della 7 della 10 e della 17 sono molto corti e chi possiede una marcia in più col driver può arrivare sotto al green o anche raggiungerlo col primo colpo, di fatto guadagando in caso di precisione un enorme vantaggio. Dustin Johnson torna per difendere il titolo della passata stagione, Patrick Reed proverà a dimenticare il disastroso 10 che ... oasport

