Goldman Sachs: niente investimenti per le aziende senza donne al comando (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La più grande banca d'investimenti, Goldman Sachs, dice no alle aziende che non hanno dirigenti donne. Nonostante l'accusa di strategia per seppellire sotto al tappeto la vecchia storia di corruzione, l'idea del Ceo David Solomon potrebbe essere un buon modo per costringere le aziende a un comportamento virtuoso. fanpage

alessia_camera : @monicomino @martabassof Poi leggi che il capo di Goldman Sachs dice queste cose, in qualche modo sei felice, ma i… - ZagniPaola : @Comunardo @DestroyUnion Ma come fate ad intervistare una persona del direttivo Goldman Sachs? Ancora lui che ha distrutto litalia? - chiaramondi : Goldman Sachs non investirà più in aziende senza dirigenti #donne -