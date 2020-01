Giorni della merla, l’anticiclone africano fa saltare la tradizione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli ultimi tre Giorni di gennaio vengono definiti, nella tradizione popolare, “i Giorni della merla” e coinciderebbero con i più freddi dell’anno. Una convinzione che non ha basi scientifiche ma che in molti casi si avvera. Ebbene, in questo insolito inizio anno, la situazione meteo è in netta controtendenza. Anticiclone africano Nei prossimi Giorni torna a farci visita l’anticiclone africano che esprimerà la sua massima potenza nel corso del weekend. (LE PREVISIONI Di SABATO E DOMENICA: VIDEO) Le temperature saliranno rapidamente, un’escalation davvero sbalorditiva per questo periodo dell’anno. Milano arriverà a 15 gradi, Roma 18° e sulle regioni meridionali non saranno rare le punte sopra i 20 gradi. Fino a quando durerà? Questo assaggio di primavera ci terrà compagnia per almeno 4-5. Giorni. Dal 3 febbraio le temperature inizieranno a scendere, portandosi su valori più ... tg24.sky

Agenzia_Ansa : La Corte di Giustizia Ue bacchetta l'Italia sui ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione: non rispettat… - amnestyitalia : Osman Kavala è in carcere da 819 giorni per accuse infondate. Non avrebbe dovuto trascorrere neanche un giorno diet… - Agenzia_Ansa : Giorni della merla con il caldo, sfatata la tradizione. Dal 29 al 31 gennaio prevarrà il sole, sarà più autunno che… -