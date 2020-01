Giorgio Manetti vuota il sacco: ‘La verità sul perché Gemma Galgani mi ha lasciato, colpa di Tina. Ci vide…’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani La relazione sentimentale tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani è durata all’incirca nove mesi e si è conclusa nel settembre del 2016. L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne è tornato a parlare di quella storia attraverso una recente intervista per il magazine del dating show di Maria De Filippi. Il gabbiano fiorentino ha detto che con la dama torinese è stata un’avventura meravigliosa e il suo desiderio era quello di continuare al di fuori delle telecamere. Poi l’uomo ha detto che è stata la piemontese ha troncare, una decisione che lo ha ferito moltissimo. Tra i due c’era un bellissimo rapporto di rispetto e correttezza. Nel periodo in cui stavano insieme lui non l’ha mai tradita. Tuttavia l’uomo ha ammesso i suoi limiti, ovvero di non averle detto mai ti amo ma era disposto a lasciare ... kontrokultura

KontroKulturaa : Giorgio Manetti vuota il sacco: 'La verità sul perché Gemma Galgani mi ha lasciato, colpa di Tina. Ci vide...' - - _ariannnn : Un mese intero così brutto giorno dopo giorno day by day cit Giorgio Manetti non mi era mai capitato forse è un rec… - manetti_donato : Intitolare una via a Giorgio Almirante? Ecco perché non è una buona idea -