Giorgio Corbelli arrestato: chi è l’ex presidente del Napoli e condanna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgio Corbelli arrestato: chi è l’ex presidente del Napoli e condanna L’ex presidente del Napoli, società oggi guidata da De Laurentiis, Giorgio Corbelli è stato arrestato. Si trovava agli arresti domiciliari dove stava scontando una prima condanna ma, come riferito dal Giornale di Brescia, è stato condotto in carcere dopo che è diventata definitiva una condanna del Tribunale di Milano. Chi è Giorgio Corbelli, le esperienze nel mondo dello sport La sentenza diventata definitiva è quella relativa al crac di Finarte che – anche dopo il pronunciamento della Cassazione – ha determinato una condanna per Giorgio Corbelli di 4 anni ed 1 mese di reclusione. Il legale di Corbelli mira ad ottenere a breve una revisione del regime carcerario. Corbelli è un imprenditore, di casa a Brescia, con più esperienze da patron nel mondo sportivo. Oltre ad essere ... termometropolitico

