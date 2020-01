Giorgia Meloni vittima di uno stalker: “Ho paura per me e per la mia bambina” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgia Meloni vittima di uno stalker-La leader di Fratelli d’Italia parte civile nel processo di un uomo che l’ha minacciata su Facebook. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, parte civile al processo di un uomo che l’ha minacciata su Facebook, ha raccontato di essere stata vittima dello stalker. Giorgia Meloni Giorgia Meloni vittima di uno stalker, il racconto in Aula “Ho paura per me e per la mia bambina. Sono spesso fuori casa e leggere quelle cose mi ha gettato nella paura. Non dormo più la notte“, ha dichiarato Giorgia Meloni di fronte ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Roma. “La notte non dormo più se penso alle minacce che quest’uomo mi ha rivolto via Facebook. Ho paura per mia figlia che ha solo 3 anni. Lui diceva che gliel’ho strappata, che la bambina era sua, che prima o poi ... newsmondo

