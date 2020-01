Giorgia Meloni: «Io sono la storia della destra italiana» | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgio Gaber si chiedeva: «Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra». Se per il secondo caso, visto lo stato attuale delle cose, sembra difficile trovare una risposta concreta per quel che riguarda i rappresentanti, per il primo abbiamo finalmente trovato la verità che risponde a un solo nome: quello di Giorgia Meloni. A rivendicare questo ruolo è stata la stessa leader di Fratelli d’Italia nel corso della sua intervista a Di Martedì (che ha preceduto di qualche minuto quella rilasciata a Mario Giordano a Fuori dal Coro, su Rete 4). LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni ‘irride’ la cravatta di Luigi Di Maio, ma lei non lasciò la poltrona quando votò la fiducia a Monti Un posizionamento ovvio ed evidente. Ma il ruolo del vero rappresentante del sentimento della destra italiana, negli ultimi due anni, è stato messo in dubbio dalla crescita esponenziale nei consensi (e nel ... giornalettismo

