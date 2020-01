Giorgia Meloni in Tribunale: “Ho paura per mia figlia” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’ex ministro Giorgia Meloni, in Tribunale come parte civile nel processo contro il suo stalker, ai giudici: “Ho paura per mia figlia”. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha dovuto depositare oggi nel processo che la vede parte civile. A fine luglio scorso, il suo stalker Raffaele Nugnes venne arrestato dalla Digos in provincia … L'articolo Giorgia Meloni in Tribunale: “Ho paura per mia figlia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

