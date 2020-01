Giorgia Meloni, il dramma proprio sotto i suoi occhi: “Ho paura per mia figlia, non mi ero accorta di niente” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ha testimoniato al processo per stalking di cui è stata vittima insieme alla figlia. L’uomo è stato arrestato dalla polizia a Trentola Duecenta, in provincia di Caserta, ed è accusato di aver perseguitato con continui messaggi sui social Giorgia Meloni. La vicenda è raccontata dalla stessa leader di Fratelli, parte civile durante il processo contro un uomo che l’ha minacciata su Facebook. “Ho paura per me e per la mia bambina. Sono spesso fuori casa e leggere quelle cose mi ha gettato nella paura. Non dormo più la notte”, ha raccontato la Melonii ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Roma. Giorgia Meloni ha ricostruito la vicenda che vede protagonista per il reato di stalking, Raffaele Nugnes, campano, arrestato dalla Digos lo scorso 31 luglio in provincia di Caserta. ( dopo la ... caffeinamagazine

